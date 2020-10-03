Аллея ветеранов появилась в Ленинском округе Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Восемь елей и 12 дубов высадили в сквере за домом № 36 по ул. 50 лет Октября волонтеры и сотрудники АО "НИПИГАЗ". Таким способом они решили отдать дань памяти и уважения ветеранам в юбилейный год Победы, сообщают в пресс-службе администрации Тюмени.

Экологическая акция прошла в рамках проекта "Формула хороших дел" от компании "СИБУР". Как отмечает одна из организаторов мероприятия Анастасия Остапив, из-за режима повышенной готовности ветераны не смогли присутствовать здесь в день посадки, но они придут в сквер позже и, прочитав памятную табличку, порадуются доброму делу.

Помимо посадки деревьев, волонтеры также приводили в порядок места захоронений ветеранов. Три выходных подряд они очищали от грязи и мусора и отмывали мраморные и гранитные памятники, подкрасили оградки на 17 могилах.

Поддержал участников акции и председатель совета ветеранов Ленинского округа Николай Бабошин. Он рассказал, что представители совета и сами ветераны часто участвуют в городских мероприятиях, в том числе сажают деревья, убирают парки и скверы во время субботников, обсуждают будущее благоустройство.

"У нас в Ленинском округе много внимания уделяют озеленению. Не так давно благоустроили сквер Ветеранов энергетики, следом за ним скверы Александра Моисеенко и Гимназистов. Все они дополнительно озеленялись. Считаю, что наш округ за последние годы расцвел! Жители очень довольны тем, какими стали наши парки и придомовые территории", – поделился впечатлениями Николай Николаевич.