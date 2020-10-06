Ремонт коллектора по улице Ленина в Тюмени завершат 8 октября

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Ремонт канализационного коллектора в центре Тюмени завершат 8 октября. На ул. Ленина будет восстановлен поврежденный участок коллектора, протяженностью более 40 метров, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Нарушение свода самотечного железобетонного коллектора на ул. Ленина специалисты Росводоканала обнаружили при телеинспекции. Водоканал решил провести внеплановый ремонт аварийного участка, чтобы избежать обрушения дорожного полотна.

Применяемая при ремонте технология "трубы в трубе" позволяет ограничить объемы земляных работ и значительно продлить срок службы сетей. Проведение комплекса восстановительных работ не потребует ограничения водоснабжения. "Расстояние между трубами будет зацементировано, что увеличит прочность трубопровода, пролегающего под оживленной дорогой", - рассказал директор по производству Росводоканала Дмитрий Бычков.