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Тюменские волейболистки уступили московской команде на первенстве России

Спорт, 17:25 06 октября 2020

ВК "Тюмень" во Вконтакте | Фото: ВК "Тюмень" во Вконтакте

Финал первенства России по волейболу среди девушек 2005-2006 годов рождения продолжается в Нижнем Новгороде, сообщает ВК “Тюмень”.

Поединок второго игрового дня провела сборная Тюменской области. Тюменки встречалась с коллективом "Москва-61". Подопечные Ольги Ескиной уступили одному из фаворитов соревнований – 0:3.

На этом предварительный этап для сибирячек завершен. В группе "В", где они выступают, лишь три команды. Теперь тюменкам нужно дождаться окончания матча между "Москвой-61" и калининградскими девушками. Если столичная дружина возьмет хотя бы партию, сибирячки пройдут в следующий раунд соревнований, где выступят восемь лучших команд.

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