Названы главные параметры при выборе антисептика

| Фото: Роспотребнадзор | Фото: Роспотребнадзор

Обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать, рекомендуют специалисты Роспотребнадзора при выборе этого защитного средства.

Всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то во время ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась.

В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство, необходимо прочитать инструкцию.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук.

Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы.