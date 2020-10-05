Николай Петренко призвал тюменцев остаться дома при первых признаках ОРВИ

| Фото: скрин с видео | Фото: скрин с видео

Оставаться дома при первых признаках ОРВИ призвал жителей Тюменской области директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко.

"Если вы или ваши близкие люди почувствовали первые признаки простуды - прошу вас, пожалуйста, оставайтесь дома и вызовите врача. Не пренебрегайте рекомендациями врачей, иначе на больничной койке окажутся не абстрактные тюменцы, а вы или ваши близкие люди", - подчеркнул общественник в видеообращении.