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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Николай Петренко призвал тюменцев остаться дома при первых признаках ОРВИ

Общество, 18:38 05 октября 2020

скрин с видео | Фото: скрин с видео

Оставаться дома при первых признаках ОРВИ призвал жителей Тюменской области директор Центра семейных и молодежных инициатив "База героев" Николай Петренко.

"Если вы или ваши близкие люди почувствовали первые признаки простуды - прошу вас, пожалуйста, оставайтесь дома и вызовите врача. Не пренебрегайте рекомендациями врачей, иначе на больничной койке окажутся не абстрактные тюменцы, а вы или ваши близкие люди", - подчеркнул общественник в видеообращении.

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# коронавирус , Николай Петренко

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