В Ишиме усилили "антиковидные" проверки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники территориального отдела управления Роспотребнадзора в Ишиме продолжают проверки магазинов, столовых, кафе, школ и детских садов на соблюдение требований по профилактике COVID-19.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала исполняющая обязанности начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тюменской области Людмила Слюнченко.

Она добавила, что за нарушения уже была наказана одна из федеральных сетей и оштрафована на 100 тыс. рублей.

Сотрудники Роспотребнадзора проверяют ношение персоналом масок, наличие кожных антисептиков для обработки рук, обеззараживателей воздуха, проведение в помещениях обработки поверхностей дезинфекционными средствами и термометрии.

"В основном требования соблюдаются. Есть отдельные нарушения, к примеру, у многих отсутствовали приборы для обеззараживания воздуха, но после проверки и внесения предписаний недочеты устранили", - пояснила Людмила Слюнченко.

Всего с начала пандемии сотрудники территориального Роспотребнадзора провели 289 проверок.

| Фото: rspb.ru | Фото: rspb.ru

Инна Кондрашкина