Врач назвала показания для проведения теста на COVID

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показания для проведения теста на коронавирус назвала руководитель учебно-методического центра тюменской городской поликлиники №8 Людмила Целлер.

По ее словам, тактика лечения при ОРВИ и COVID-19 абсолютно одинакова, поэтому многие не знают, как быть.

"В первую очередь мы будем стараться подтвердить заболевание у группы риска: лиц пожилого возраста, лиц с хроническими заболеваниями, беременных женщин, - пояснила она. - Именно у этой категории граждан коронавирусная инфекция протекает наиболее тяжело и осложняется пневмонией. Поэтому эта категория обследуется в обязательном порядке. Все остальные граждане проходят тестирование по решению лечащего врача, если есть отклонения в лечение ОРВИ, не помогает традиционная противовирусная терапия, встают вопросы о возможных осложнениях и тд. Во всех остальных случаях тактика лечения абсолютно одинакова".

Противовирусная терапия назначается пациентам и с подтвержденным и неподтвержденным тестом на коронавирус.

"Противовирусные препараты назначаются одинаково, и тактика терапии не отличается, - подчеркнула она. – Главное при первых признаках ОРВИ соблюдать постельный режим, пить больше жидкости, вызвать врача на дом. Самолечение не приветствуется никогда".