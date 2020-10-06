Соломенный Конек-горбунок может стать новым брендовым сувениром Ишима

| Фото: из личного архива Надежды Проскуряковой | Фото: из личного архива Надежды Проскуряковой

Мастерица из Приишимья Надежда Яркова разрабатывает макет сувенирного Конька-горбунка размером чуть больше 10 см для массового производства. Он будет готов к 20 октября. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор музея Петра Ершова Надежда Проскурякова.

Она пояснила, что в начале ноября, в Ночь искусств, Надежда Яркова проведет первый мастер-класс для тех, кто мечтает освоить уникальное ремесло плетения из соломы. Делать волшебных коньков новички будут из пучков, чтобы освоить азы рукоделия, а в дальнейшем научатся плести в более сложных техниках.

"Сама рукодельница живет в маленькой деревне Кугаево Казанского района, где всего одна улица, она самоучка, что не помешало ей стать одним из лучших мастеров плетения в регионе. Ее изделия уникальны!" - подчеркнула директор.

В музее Петра Ершова экспонируется выставка Надежды Ярковой "Соломенное чудо", посмотреть на поделки ишимцы и гости города смогут до середины ноября. Там представлены уже известные работы мастера – Жар-птица, Рыба-кит, Иванушка и новые персонажи всемирно известной сказки.

Колосья для своих изделий мастерица собирает до того, как комбайны выходят в поля. Вяжет их в снопы, обрабатывает и создает золотистые изделия.

Надежда Проскурякова отметила, что помочь в массовом выпуске сувениров из соломы обещали первый зампред Тюменской областной думы, координатор проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов и глава Ишима Федор Шишкин.

Кстати, в Тюменском театре кукол готовится выставка, посвященная сказке "Конек-горбунок" и одноименному спектаклю, где почетное место займут соломенные шедевры мастерицы из глубинки.

Инна Кондрашкина