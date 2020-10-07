Невидайло: "Тюменская марка" помогает масштабировать бизнес

| Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время" | Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время"

Конкурс "Тюменская марка" открывает предпринимателям возможности для масштабирования бизнеса. Об этом сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области Лариса Невидайло в ходе ток-шоу "Тюменская марка" на телеканале "Тюменское время" 6 октября.

"До появления этого конкурса в Тюмени бизнес варился в собственном соку. Наступил период, когда предпринимателям захотелось общаться друг с другом, расширять кругозор. В 2003 году (в этом году была учреждена "Тюменская марка" — прим. ред.) начался диалог бизнеса и власти, которым сейчас гордится Тюменская область. Предприниматели знакомились друг с другом, выходили на новый уровень, предлагали услуги жителям. Конкурс "Тюменская марка", прежде всего не про деньги, а про здоровые амбиции, масштабирование бизнеса", — поделилась Лариса Невидайло.

Сейчас организаторы конкурса "Тюменская марка" принимают заявки от предпринимателей. В 2020 году принять участие могут и самозанятые. Подробности можно узнать по ссылке.

18-й конкурс пройдет с новыми номинациями. Призовой фонд увеличен. Участникам, которые пройдут отбор, предстоит подготовить и защитить проекты. Предприниматель, занявший первое место на конкурсе "Тюменская марка", получит 700 тыс. рублей. За второе место предусмотрены 500 тыс. рублей, а за третье – 300 тыс. рублей.

Кроме того, будут вручены призы зрительских симпатий. Тюменцы, проголосовавшие за тот или иной товар, получат возможность выиграть путевку на двоих на Черное море, ноутбук или электросамокат.

Инна Пахомова