Первое ток-шоу "Тюменская марка" выйдет в эфир 6 октября

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Первое ток-шоу "Тюменская марка" начнется в эфире телеканала "Тюменское время" 6 октября в 19 часов, сообщают организаторы.

Зрители узнают, как принималось решение об учреждении городского конкурса в 2003 году, можно ли "Тюменскую марку" считать по-настоящему народной. Спикеры расскажут, почему изменился формат и номинации конкурса в 2020 году, какие подарки подготовили организаторы для участников конкурса и жителей Тюмени.

Гостями первого ток-шоу станут депутат Тюменской городской думы Степан Киричук, уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых, президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Эдуард Абдуллин.

Отметим, в 2020 году конкурсу “Тюменская марка” исполнятся 18 лет.