Участники "Тюменской марки" могут получить 700 тысяч рублей

| Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время" | Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время"

700 тыс. рублей на продвижение проекта получит предприниматель, занявший первое место на конкурсе "Тюменская марка".

За второе место предусмотрены 500 тыс. рублей. Предприниматель, который удостоится третьего места, получит 300 тыс. рублей.

Об этом в ходе ток-шоу "Тюменская марка" на телеканале "Тюменское время" 6 октября рассказал директор департамента экономики и стратегического развития администрации города Сергей Толстых.

Кроме того, предприниматели смогут побороться за приз зрительских симпатий. За первое место предусмотрено 150 тыс. рублей, за второе место – 100 тыс. рублей и третье – 60 тыс. рублей.

"Призовой фонд является существенным моментом, но хочу отметить, что каждый участник уже в выигрыше. Здесь важно, что каждый получит крутой проект, новую аудиторию и полезные знакомства", – подчеркнул Сергей Толстых.

Организаторы конкурса также подготовили призы и для зрителей. Это путевка на двоих на Черное море, ноутбук и электросамокат.

Принять участие в зрительском голосовании смогут только те, кто имеют подтвержденную учетную запись на сайте госуслуг. Зрители смогут отдать голоса за понравившиеся товары и услуги со 2 по 27 ноября на портале конкурса "Тюменская марка", на котором в скором времени появится галерея участников по всем номинациям. Тюменцы могут проголосовать за одного фаворита, либо отметить лучшего, по их мнению, а каждой номинации.

Проголосовавшие зрители получат уникальные идентификационные номера. Уведомления о присвоении номера придут на указанную при авторизации на сайте госуслуг электронную почту. Обладателя путевки, ноутбука или самоката определят с помощью генератора случайных чисел. Розыгрыш призов состоится 30 ноября в прямом эфире на телеканале "Тюменское время".

Прием заявок на конкурс от предпринимателей продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.

Инна Пахомова