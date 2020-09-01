Предприниматели узнали о новшествах "Тюменской марки-2020"

Евгений Шаров, конкурс "Тюменская марка" Евгений Шаров, конкурс "Тюменская марка"

Презентация конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства "Тюменская марка 2020" прошла в Большом зале администрации Тюмени 22 сентября.

Новшеством конкурса 2020 года стало введение номинаций: "Бизнес для потребителя"; "Бизнес для бизнеса"; "Социальное предпринимательство"; "Женское предпринимательство"; "Семейное предпринимательство"; "Молодежное предпринимательство"; "Акулы бизнеса".

Еще оно нововведение - в конкурсе могут участвовать как предприниматели, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, так и самозанятые.

Наталья Проскурякова, генеральный директор ООО "Фитбери": "Не первый раз участвуем в Тюменской марке, вместе с не й растем и развиваемся. Мы рады, что и в этом не простом году для бизнеса конкурс состоится. Интересно будет поучаствовать и в новом формате, потому что всегда 2Тюменская марка" – это дополнительный стимул для развития компании".

"Мы пережили не один кризис и пандемию переживем, - говорит руководитель розничной сети магазинов МК "Заречье Дмитрий Киверин. - В этом году у нас еще больший стимул показать нашим потребителям, землякам, что мы не просто выжили, а предлагаем качественное, свое тюменское".

Учитывая эпидемиологическую обстановку, выставку заменит телевизионное ток-шоу. Новый формат направлен на продвижение участников и повышение их узнаваемости и активной популяризации тюменского бизнеса.

Имена кураторов еще не определены, это будет сделано в ближайшее время, в том числе и с учетом мнений предпринимателей.

Традиционное интернет-голосование останется, оно определит лидеров потребительских симпатий. Награду получат и самые активные голосующие. Главные призы: путевка на двоих на Черноморское побережье, персональный компьютер и электросамокат.

Денежные призы среди предпринимателей получит тот, кто наберет наибольшее количество балов за все два месяца конкурса, учитываться будет все: и презентация, и активность участия в работе с наставниками, и актуальность и инновационность проекта, предложенного на конкурс.

Стоит отметить изменения призового фонда: за первое место – 700 тыс. рублей, второе – 500 тыс. рублей, третье – 300 тыс. рублей.

Будут вручены призы потребительских симпатий: 150 тыс. рублей – первое место; 100 тыс. рублей – второе; 60 тыс. рублей – третье место.

Официальные хэштэги конкурса: #марка2020 #бизнестюмени #тюменскаямарка #сделановтюмени.

Подробнее на официальном сайте конкурса.