Участники проекта M'uzLab дадут концерт в "Конторе пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Отчетный концерт участников проекта M'uzLab начнется в мультицентре "Контора пароходства" 11 октября в 19 часов, сообщают организаторы.

На протяжении трех дней участники музыкальной лаборатории M'uzLab писали, делали аранжировки и репетировали авторские песни под руководством экспертов. В зале "Конторы пароходства" они покажут, чему научились.

Напомним, проект, призванный научить тюменских исполнителей создавать музыку и контент, получил 250 тыс. рублей по итогам второй волны конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "Цех". Для участия в нем отобрали 30 человек. Их поделили на команды. Лаборатория проходила с 9 по 11 октября.

Вход на концерт свободный, но организаторы могут принять всего 30 человек. Желающие посетить концерт, должны зарегистрироваться в комментариях к посту. С собой необходимо взять маску.