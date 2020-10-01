Ишимцев обучат новым специальностям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Программу по профессиональному обучению людей, оставшихся без работы в период пандемии, запускает Ишимский медицинский колледж 19 октября. Ишимцам предлагают освоить медицинское дело за три недели.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала исполняющая обязанности руководителя отделения дополнительного профессионального образования колледжа, куратор программы Светлана Голда.

"Мы набираем десять человек, которым дадим практические навыки сиделки, младшей медицинской сестры и санитарки. Пропускать занятия нельзя. Обучать участников программы будут три эксперта Ворлдскиллс", - пояснила куратор.

В программе подготовки кадров принимает участие и Ишимский многопрофильный техникум. Там нуждающихся в работе ишимцев обучат на поваров и парикмахеров, проектировщиков и слесарей. До конца года обучение пройдут 150 человек, сообщили в ссузе.

Участниками программы могут стать ишимцы, которые находятся под риском увольнения или ищут работу, выпускники школ, колледжей, вузов, которые не смогли трудоустроиться.

По словам Светланы Голда, после прохождения обучения она будет отслеживать трудоустройство слушателей. Участники программы получат документы о квалификации и скиллс-паспорт с профилем приобретенных профессиональных компетенций.

Набор продолжается в обоих учебных учреждениях. Ознакомиться с полным перечнем компетенций и условиями обучения, а также подать заявку на участие в программе можно здесь.

Инна Кондрашкина