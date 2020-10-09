Татьяна Голикова напутствовала тюменских детей на хорошую учебу

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова приняла участие в торжественной церемонии открытия новой школы в Тюмени. Вместе с губернатором региона Александром Моором она поздравила педагогов и детей с новым зданием.

"В России появилось еще одно современное учебное учреждение, которое даст всем возможность получать новые знания. Тюмень прирастает детьми, только в этом году в первый класс пришло на 46% больше ребят, чем в 2019 году. Я хочу поблагодарить руководство региона и всех тех, кто сделал этот проект возможным к реализации за более короткие сроки, чем предполагалось", - сказала она.

Проект этой школы уже получил высокую оценку Минстроя и рекомендован для реализации в других регионах в рамках нацпроекта "Образования".

"Я поздравляю всех нас с запуском новой школы. Это школа, которую ждали жильцы всего микрорайона. Здесь будут формироваться новый коллектив, новые классы. Хочу пожелать всем ребятам, чтобы вы нашли себе здесь новых друзей, а педагогам - профессионального роста, творческого подхода и чтобы в отношениях между учителями, учениками и родителями была атмосфера взаимного уважения и доверия", – сказал губернатор.

Экскурсию по новой школе для гостей провел директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.

Школа рассчитана на 1 тыс. 200 человек. Для обучения учащихся 1-4 классов предусмотрено 16 кабинетов, учащихся 5-11 классов – 32 кабинета. Общая площадь здания – более 20 тыс. кв. м, сообщает региональный оперштаб.