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Жителя Тюмени, ловившего уток в городском пруду, привлекут к ответственности

Происшествия, 19:42 12 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину, который приманивал уток на пруду Школьный в Тюмени и складывал их в сумку, могут привлечь к административной ответственности.

Полицейские установили личность мужчины. Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, это 49-летний тюменец. Сейчас участковый собирает материал, который в дальнейшем направят в Госохотдепартамент.

"Гражданин может быть привлечен к административной ответственности по ст 8.37 "Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира", – заключила Мария Новопашина.

Напомним, видео, на кадрах которого мужчина ловит пернатых на леску, а затем вытягивает из воды и кладет себе в сумку, появилось в одном из городских пабликов 9 октября. После появления поста в соцсетях полицейские начали проверку.

Инна Пахомова

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# полиция , УМВД России по Тюмени

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