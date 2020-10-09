В Тюмени полиция проверит, зачем мужчина на пруду складывал уток в сумку

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские начали проверку после появления в социальных сетях видео о мужчине, который приманивал уток на пруду Школьный и складывал их в сумку.

Видео от очевидца появилось в одном из городских пабликов 9 октября. На кадрах мужчина ловит пернатых на леску, а затем вытягивает из воды и кладет себе в сумку.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления МВД России Мария Новопашина, заявлений от местных жителей в полицию по этому поводу не поступало. "Проверку по публикации уже начали", — добавила она.

Инна Пахомова