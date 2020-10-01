Большинство жителей Тюмени доверяют знаку качества "Тюменская марка"

| Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время" | Фото: скриншот с видео на телеканале "Тюменское время"

76 процентов тюменцев доверяют знаку качества “Тюменская марка”. Таковы результаты опроса, который прошел в ходе первого телевизионного ток-шоу “Тюменская марка” на телеканале “Тюменское время”, сообщает пресс-служба конкурса.

Итоги рейтинга доверия показали, что 36% респондентов безусловно доверяют знаку качества, еще 40% опрошенных — в большинстве случаев. 24% тюменцев выбрали вариант “не всегда”.

"Цифры опроса порадовали, но даже эти 24% говорят о том, что у нас впереди еще много работы и у предпринимателей в первую очередь. Общая задача — сделать все от нас зависящее, чтобы тюменцы гордились продуктами местных товаропроизводителей и с удовольствием их приобретали", — прокомментировал директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

Этого же мнения придерживается и депутат городской думы Степан Киричук. "3/4 тюменцев подтверждают, что они доверяют конкурсу "Тюменская марка" и, по крайней мере, в большинстве случаев выбирают тюменские товары. Для местных предпринимателей очень важно быть уверенными в себе. Наша задача - поднимать конкурс из года в год на более высокий уровень. Тюменские товары, тюменские услуги должны выходить за пределы нашего любимого города”, — отметил он.

Напомним, бизнесмены успевают подать заявки на участие в конкурсе до 16 октября на официальном сайте конкурса.