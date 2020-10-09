  • 9 октября 20209.10.2020пятница
  • В Тюмени 7..9 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заявки на конкурс "Тюменская марка" принимают онлайн

Экономика, 17:38 09 октября 2020

пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Чтобы стать участником "Тюменской марки - 2020", нужно подать заявку онлайн, сообщает пресс-служба конкурса. Это можно сделать на официальном сайте.

На главной странице надо найти кнопку "Стать участником", заполнить поля регистрационной формы, указать основные сведения о предприятии и выбрать желаемую номинацию.

Номинации конкурса в 2020 году: "Бизнес для потребителя", "Бизнес для бизнеса", "Социальное предпринимательство", "Женское предпринимательство", "Семейное предпринимательство", "Молодежное предпринимательство", "Акулы бизнеса".

По условиям конкурса от каждого претендента заявка на участие должна быть только одна. Далее необходимо прикрепить электронную форму заявки. Скачать ее можно на главной странице.

В разделе "Медиа данные" следует загрузить логотип предприятия, фотографии и дать ссылку на Youtube-канал или проморолики. Обязательно заполнить контактные данные для обратной связи.

Кроме того, подать заявку можно на бумаге, предварительно скачав документ на сайте, заполнив и подписав его. Заполненную заявку необходимо передать организаторам по адресу: ул. Первомайская, 20, каб. 303. Телефон для связи: 8 (3452) 51-06-30, 51-06-31.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , предприниматели , Тюменская ярмарка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:38 09.10.2020Заявки на конкурс "Тюменская марка" принимают онлайн
16:32 09.10.2020Пицца в онлайн: исетский бизнесмен рассказала, как заработать в пандемию
19:15 08.10.2020В Тюменской области на борьбу с COVID-19 выделят более шести миллиардов рублей
18:26 08.10.2020ВТБ: каждая десятая ипотечная сделка пройдет без визита в офис