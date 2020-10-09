Заявки на конкурс "Тюменская марка" принимают онлайн

| Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Чтобы стать участником "Тюменской марки - 2020", нужно подать заявку онлайн, сообщает пресс-служба конкурса. Это можно сделать на официальном сайте.

На главной странице надо найти кнопку "Стать участником", заполнить поля регистрационной формы, указать основные сведения о предприятии и выбрать желаемую номинацию.

Номинации конкурса в 2020 году: "Бизнес для потребителя", "Бизнес для бизнеса", "Социальное предпринимательство", "Женское предпринимательство", "Семейное предпринимательство", "Молодежное предпринимательство", "Акулы бизнеса".

По условиям конкурса от каждого претендента заявка на участие должна быть только одна. Далее необходимо прикрепить электронную форму заявки. Скачать ее можно на главной странице.

В разделе "Медиа данные" следует загрузить логотип предприятия, фотографии и дать ссылку на Youtube-канал или проморолики. Обязательно заполнить контактные данные для обратной связи.

Кроме того, подать заявку можно на бумаге, предварительно скачав документ на сайте, заполнив и подписав его. Заполненную заявку необходимо передать организаторам по адресу: ул. Первомайская, 20, каб. 303. Телефон для связи: 8 (3452) 51-06-30, 51-06-31.