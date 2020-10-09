"Тюменская марка" принимает заявки от самозанятых

| Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка" | Фото: пресс-служба конкурса "Тюменская марка"

Прием заявок на участие в "Тюменской марке" от малого и среднего предпринимательства продлится до 16 октября, в 2020 году подать заявку могут и самозанятые, сообщает пресс-служба конкурса.

За 18 лет в конкурсе приняли участие 604 номинанта, призерам было выдано в общей сложности 9 млн рублей. В 2020 году конкурс трансформировался в формат реалити-шоу. Сегодня "Тюменская марка" - это авторитетная деловая площадка для диалога, обмена опытом, знаниями и современными технологиями.

"Мы за то, чтобы каждый год "Тюменская марка" трансформировалась и становилась лучше, потому что наша жизнь очень динамичная. Все меняется быстро, и мы не должны отставать. Мы давно вынашиваем мысль сделать "Тюменскую марку" региональной, но тут, конечно, важна поддержка", - поделился президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Узнать больше о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте.