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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 может снизиться к ноябрю

Общество, 14:16 16 октября 2020

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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Рост заболеваемости коронавирусом может продлиться до первой декады ноября, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Эксперт пояснил, что в данный момент продолжается фаза роста, которая продлится около двух инкубационных периодов, это 28 дней.

"Рост начался примерно неделю назад, значит, восемь дней отбрасываем. Таким образом, в течение еще двадцати дней ожидаем рост", — отметил Александр Горелов.

По словам вирусологов, о выходе на плато говорить рано, необходимо подождать начала следующей недели.

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# коронавирус , плато , Роспотребнадзор , уровень заболеваемости

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