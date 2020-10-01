Цена на препарат от COVID-19 "Фавипиравир" снизится на 50%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Регистрация предельной отпускной цены на фавипиравир позволит снизить его стоимость в регионах РФ до 5 тыс. 500 рублей, включая НДС, но без учета региональных надбавок. Об этом сообщает пресс-служба ФАС России.

Отметим, в настоящее время цена на препарат для лечения COVID-19 с международным непатентованным наименованием фавипиравир в аптеках Тюмени колеблется от 11 тыс. 550 рублей до 12 тыс. 320 рублей за упаковку из 50 таблеток.

ФАС России уже согласовало первым двум фармпроизводителям предельную отпускную цену на фавипиравир. Она составляет 100 рублей за одну таблетку. Решение приняли члены комиссии Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. За основу были взяты цены в странах, где фавипиравир уже находится в обращении.

Следует отметить, что это первый случай, когда предельная отпускная цена на препарат устанавливается на этапе включения лекарства в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

По словам заместителя руководителя ФАС России Тимофея Нижегородцева, на момент рассмотрения заявок производителей на включение фавипиравира в перечень ЖНВЛП препараты с этим наименованием применялись в Индии и Китае.

"Это, в том числе, оригинальный препарат "Авиган", цена на который в Индии и Китае составляет 100 рублей за таблетку. Эта цена и обсуждалась в качестве индикативной для использования в России и была поддержана всеми членами комиссии", - сказал он.

В целом размер снижения предельной отпускной цены на препарат составит более 50%, что повысит его доступность для населения России.