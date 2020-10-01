Проект "Мы вместе" возобновил работу линии психологической поддержки

| Фото: мывместе2020.рф | Фото: мывместе2020.рф

Далее в сюжете У 136 человек за сутки в Тюменской области подтвердился COVID-19

Круглосуточно на "горячую линию" #МЫВМЕСТЕ и через специально созданные чат-боты принимаются обращения от граждан на оказание психологической помощи. Любой желающий может воспользоваться этим сервисом через бота.

Психологи помогают справиться с паникой из-за последствий пандемии, обучают, как бороться со стрессом, как успокоить близких и чем заняться дома. Система настроена так, чтобы платформа работала не только через смартфоны, но и с помощью персонального компьютера в удобное для всех участников коммуникации время. Помощь от волонтеров-психологов уже получили более 1,5 млн человек.

Связаться со специалистом можно по телефону горячей линии 8-800-200-3411 или через чат-боты в Viber, Telegram и ВКонтакте.