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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У 136 человек за сутки в Тюменской области подтвердился COVID-19

Общество, 13:07 17 октября 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

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136 случаев коронавирусной инфекции подтвердилось в Тюменской области. За сутки в России выявили 14 тыс. 922 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 26,9 % пациентов не было клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 617 человек. За последние сутки подтверждено 279 летальных случаев.

В Москве заразились 4 тыс. 648 новых пациентов, в Санкт-Петербурге - 659, в Московской области - 458. В Свердловской области болезнь выявили у 227 человек, в Югре - у 196, на Ямале - у 167, в Челябинской области - у 100, в Курганской области - у 72.

По данным на 17 октября в России выявили 1 млн 384 тыс. 235 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период фиксировано 24 тыс. 002 летальных исхода, выздоровели 1 млн 065 тыс. 199 человек.

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# коронавирус

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