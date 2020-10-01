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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

37 человек вылечились от COVID-19 в Тюменской области

Общество, 13:16 17 октября 2020

www.mos.ru, М. Мишин | Фото: www.mos.ru, М. Мишин

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37 человек в регионе выздоровели от COVID-19 по данным оперативного штаба Тюменской области на 17 октября.

Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 532 человека. 23 пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 1 тыс. 741 человек находятся на перевахтовке.

За сутки в Тюменской области выявлено 136 новых случаев заболевания (из них четыре ребенка), всего с начала пандемии - 11 тыс. 411.

За весь период пандемии в области скончался 51 пациент с коронавирусом, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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# коронавирус

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