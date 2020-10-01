Еще один моноинфекционный госпиталь открылся в Тюмени

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Первых пациентов с подтвержденным коронавирусом, а также пневмонией принимает инфекционный госпиталь, открытый на базе областного реабилитационного центра "Родник", сообщает региональный оперштаб.

Госпиталь развернут на 250 коек, здесь есть возможность перепрофилирования дополнительных площадей. Учреждение принимает пациентов средней степени тяжести. Помещения разделены на зоны согласно инфекционным стандартам.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в кратчайшие сроки в учреждение завезено необходимое оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы.

Всего в Тюменской области функционирует 13 учреждений инфекционного профиля для пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Определение тяжести состояния, маршрутизация пациентов и доставка в специализированные стационары осуществляются только медработниками.