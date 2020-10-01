У 85 жителей области выявили COVID-19 после отпуска за границей

| Фото: okb2-tmn.ru | Фото: okb2-tmn.ru

У 85 жителей Тюменской области, вернувшихся из отпуска за границей, выявили COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего с 1 августа в регион из-за границы прибыло более 11,5 тыс. человек. Большинство из них прошли обследование в течение трех дней после возвращения и разместили результаты на портале госуслуг. У 85 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.

Нарушили сроки обследования 180 граждан. На нарушителей постановления главного государственного санитарного составлены административные протоколы. Три уже рассмотрены ы суде, нарушители оштрафованы на 15 тыс. 800 рублей.

Роспотребнадзор напоминает, что прибывшим из-за рубежа россиянам в течение трех дней необходимо сдать тест на коронавирус, а затем разместить результат на Едином портале госуслуг. До получения результатов им необходимо соблюдать режим изоляции.

Прохождение гражданами РФ обследования на территории иностранного государства не освобождает от обязанности пройти обязательное обследование на территории России, отметили в управлении.

В случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.