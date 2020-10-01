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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выявлено 139 новых случаев коронавируса

Общество, 12:39 18 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Еще 139 человек заразились коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 15 тыс. 099 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В 26,5% случаев пациенты не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 185 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 тыс. 377 человек.

В Москве - 4 тыс. 610 случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 674, в Московской области - 460.

В Свердловской области заболели 243 человек, в Югре - 200, на Ямале - 171, в Челябинской области - 102, в Курганской области - 74.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 млн 399 тыс. 334 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 24 тыс. 187 летальных исходов, выздоровели 1 млн 70 тыс. 576 человек.

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# коронавирус

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