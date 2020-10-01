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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 28 пациентов остаются на ИВЛ

Общество, 13:54 18 октября 2020

www.mos.ru, М. Мишин

28 пациентов в больницах Тюменской области подключены к ИВЛ, сообщает региональный оперштаб 18 октября.

За сутки зарегистрировано 139 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у 13 детей. Всего с начала пандемии выявили 11 тыс. 550. Выздоровели 18 человек, за весь период - 8 тыс. 80.

Под медицинским наблюдением остаются 1 тыс. 554 человека, 1 тыс. 741 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области умерли 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

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