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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев призвали не злоупотреблять антибиотиками в условиях COVID-19

Общество, 09:40 19 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Не использовать антибиотики без назначения врача призвал россиян министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Минздрав.

Практикующие врачи поясняют, что при легком течении вирусных заболеваний назначение антибиотиков не требуется. Таким пациентам нужны термометрия и обильное питье, а подключение антибиотиков ведет "к общей резистентности популяции". То есть, когда потом антибиотики будут нужны, то они могут не подействовать.

Коронавирус, как и любой другой вирус, антибиотиками не лечится, но снижает иммунную защиту, и в организм попадают бактерии, которые могут вызвать грозные осложнения. С ними и нужно бороться антибиотиками.

"Антибактериальные препараты применять без назначения нельзя. Во-первых, это опасно осложнениями, во-вторых, существует формирование лекарственной устойчивости возбудителей. Использование бесконтрольно антибактериальных препаратов приводит в конечном итоге к развитию тяжелых гнойно-септических осложнений, инфекционных заболеваний", – объяснил Михаил Мурашко в репортаже "Вестей".

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# антибиотики , коронавирус

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