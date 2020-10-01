Тюменцев призвали не злоупотреблять антибиотиками в условиях COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Новый симптом коронавируса назвали ученые

Не использовать антибиотики без назначения врача призвал россиян министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Минздрав.

Практикующие врачи поясняют, что при легком течении вирусных заболеваний назначение антибиотиков не требуется. Таким пациентам нужны термометрия и обильное питье, а подключение антибиотиков ведет "к общей резистентности популяции". То есть, когда потом антибиотики будут нужны, то они могут не подействовать.

Коронавирус, как и любой другой вирус, антибиотиками не лечится, но снижает иммунную защиту, и в организм попадают бактерии, которые могут вызвать грозные осложнения. С ними и нужно бороться антибиотиками.

"Антибактериальные препараты применять без назначения нельзя. Во-первых, это опасно осложнениями, во-вторых, существует формирование лекарственной устойчивости возбудителей. Использование бесконтрольно антибактериальных препаратов приводит в конечном итоге к развитию тяжелых гнойно-септических осложнений, инфекционных заболеваний", – объяснил Михаил Мурашко в репортаже "Вестей".