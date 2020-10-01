Новый симптом коронавируса назвали ученые

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новый симптом коронавируса - звон или шум в ушах - назвали ученые, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Express.

По данным исследователей из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета, ряд пациентов, у которых выявили COVID-19, ранее жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Кроме того, были выявлены случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

Ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.