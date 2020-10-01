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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области число умерших пациентов с COVID выросло до 51

Общество, 13:32 16 октября 2020

www.mos.ru, Д. Гришкин | Фото: www.mos.ru, Д. Гришкин

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В Тюменской области скончалась женщина 40 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней вирусной пневмонии. Это 51-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщает оперативный штаб.

За сутки в области подтвердили 136 новых случаев заболевания, в том числе у четырех детей. Всего с начала пандемии заболели 11 тыс. 275 человек.

21 пациент из общего числа болеющих подключены к ИВЛ. 1 тыс. 482 человека остаются под медицинским наблюдением, 1 тыс. 741 человек находится на перевахтовке.

Выздоровели 35 человек, за весь период - 8 тыс. 25.

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# коронавирус

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