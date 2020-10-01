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Полуторагодовалый ребенок выпал из окна на Лесобазе

Происшествия, 20:22 16 октября 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры дома на ул. Камчатская в Тюмени 16 октября.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь городского управления УМВД России Мария Новопашина, сообщение поступило в 15 часов 14 минут.

"Из квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома, выпал полуторагодовалый ребенок. Он госпитализирован", – сообщила она.

Прибывшие на место по вызову медики осмотрели малыша и доставили в ОКБ №2. Как рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, у ребенка диагностировали сочетанную травму. "В настоящее время он получает необходимую медицинскую помощь в отделении реанимации", – заключила она.

Обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Инна Пахомова

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# дети , падение с высоты , полиция

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