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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске в октябре выписали семь протоколов за несоблюдение мер по COVID

Общество, 15:54 19 октября 2020

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь административных протоколов за несоблюдение мер по COVID-19 составили специалисты Роспотребнадзора по итогам проверок предприятий в Тобольске в октябре, сообщает администрация города.

На заседание оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции сообщили, что в Тобольске продолжаются рейды по предприятиям и организациям по контролю за соблюдением обязательного масочного режима. С начала октября проверили 25 предприятий различных сфер деятельности.

Также отмечено, что масочный режим на объектах транспорта соблюдается, нарушений законодательства не выявлено. Использование медицинских масок в общественных местах и транспорте может вдвое уменьшить вероятность заражения инфекцией. Люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, подвергают себя повышенному риску заражения.

В настоящее время в тобольском моногоспитале – 22 свободных места, но учитывая то, что идет сезон ОРВИ и гриппа, то медики рассматривают возможные способы увеличения количества койко-мест.

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# рейды , Тобольск

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