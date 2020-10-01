В Тобольске в октябре выписали семь протоколов за несоблюдение мер по COVID

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь административных протоколов за несоблюдение мер по COVID-19 составили специалисты Роспотребнадзора по итогам проверок предприятий в Тобольске в октябре, сообщает администрация города.

На заседание оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции сообщили, что в Тобольске продолжаются рейды по предприятиям и организациям по контролю за соблюдением обязательного масочного режима. С начала октября проверили 25 предприятий различных сфер деятельности.

Также отмечено, что масочный режим на объектах транспорта соблюдается, нарушений законодательства не выявлено. Использование медицинских масок в общественных местах и транспорте может вдвое уменьшить вероятность заражения инфекцией. Люди, которые не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, подвергают себя повышенному риску заражения.

В настоящее время в тобольском моногоспитале – 22 свободных места, но учитывая то, что идет сезон ОРВИ и гриппа, то медики рассматривают возможные способы увеличения количества койко-мест.