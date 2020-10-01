Роспотребнадзор: Россия приближается к пиковой заболеваемости коронавирусом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает РИА Новости.

Она уточнила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у некоторых взрослых, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении, пояснила она.

"Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — добавила Пшеничная.

Она также выразила надежду, что суточный показатель прироста на пике не превысит отметку в 20 тыс. человек. Однако добавила, что на прогноз могут негативно повлиять несоблюдение рекомендованных профилактических мер - масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук, а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19.

Процесс стабилизации может начаться в первой декаде декабря, однако все зависит от сознательности граждан, еще раз отметила Пшеничная.