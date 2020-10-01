24 пациента с COVID-19 выздоровели в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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24 пациента излечились от коронавирусной инфекции в Тюменской области за сутки. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 8 тыс. 104 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Заболели 142 человека, в том числе шестеро детей. С начала пандемии в области подтверждено 11 тыс. 692 случая коронавируса.

22 пациента из общего числа болеющих находятся на ИВЛ.

1 тыс. 584 человека остаются под медицинским наблюдением. 1 тыс. 741 человек - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончался 51 пациент с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.