Тюменская область привлечет кредиты для покрытия дефицита бюджета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения в закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" приняли депутаты во втором и окончательном чтении во время очередного заседания регионального парламента 22 октября.

"Доходы областного бюджета -151 млрд 52 млн рублей, расходы -242 млрд 368 млн рублей, дефицит составит 91 млрд 316 млн рублей. Источниками покрытия бюджетного дефицита являются остатки средств областного бюджета на начало года и привлечение кредитов", - пояснил председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

На финансирование мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции предусмотрено около 6,5 млрд рублей. Корректировки в областной бюджет вызвали оживленную дискуссию среди депутатов.

"Мы все вместе попали в ситуацию с пандемией. Когда мы задаемся вопросом: а правильно ли скорректировали бюджет, региональное правительство ведет полноценную работу с муниципальными образованиями, выясняя какие объекты можно отложить, какие нужно выполнить. Процесс корректировки бюджета шел с участием глав муниципальных образований, районных депутатов", - высказал мнение заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной думы Владимир Ульянов.