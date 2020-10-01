В Тюменской области за сутки проводят более 10 тысяч тестов на COVID-19

Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области Фото: Департамента здравоохранения Тюменской области

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Около 10 тыс. 500 проб на коронавирус исследуют в лабораториях Тюменской области за сутки, рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Тесты проводят в 19 лабораториях региона. Охват тестированием – 600 проб на 100 тыс. жителей. Во время сезонного подъема заболеваемости на диагностику методом ПЦР появились очереди. По словам Галины Шарухо, несмотря на загруженность, лаборатории стараются максимально быстро выдать результат.

Галина Шарухо советует тюменцам начинать стартовую терапию с первых симптомов. Профилактическое лечение помогает не заболеть при контакте, а в случае заражения – снизить риск осложнений. Особенно это касается пневмонии – ее часто отмечают в семейный очагах, когда контактные игнорируют профилактическое лечение или принимают лекарства не регулярно.

Евгения Шевцова