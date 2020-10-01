Роспотребнадзор попросил родителей следить за школьниками на каникулах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Усилить контроль за детьми во время школьных каникул попросила родителей руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Особенно нужно проследить, чтобы дети ограничили посещение мест массового пребывания, соблюдали масочный режим, мыли руки. Также важен режим дня и здоровое питание.

"Важно, чтобы при возвращении детей в школы в начале второй четверти не произошло роста заболеваемости", - подчеркнула главный санитарный врач.

Она поблагодарила школы региона за соблюдение санитарных норм. Благодаря им, в первой четверти удалось избежать массовой заболеваемости. Галина Шарухо добавила, что в регионе нет школ, полностью закрытых на карантин по ОРВИ или коронавирусу.

Евгения Шевцова