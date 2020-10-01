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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Школы Тюменской области продезинфицируют во время каникул

Общество, 11:36 23 октября 2020

edu.gov.ru

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Школы региона должны провести полную дезинфекцию помещений во время каникул, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Также нужно проверить работу рециркуляторов для обеззараживания воздуха, систем отопления и поддерживать температурный режим. По мнению главного санитарного врача региона, эти меры помогут снизить риск роста заболеваемости школьников в начале второй четверти.

Напомним, с 26 октября учащиеся уйдут на двухнедельные каникулы. На это время Галина Шарухо просит родителей усилить контроль за детьми: ограничить посещение мест массового пребывания, соблюдать масочный режим и мыть руки.

Евгения Шевцова

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# Галина Шарухо , дезинфекция , школы

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