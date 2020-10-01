Эпидемиолог назвала самые эффективные меры профилактики COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правильно надетая маска, социальная дистанция, качественная гигиена рук, ограничение социальной активности – простые, но самые эффективные неспецифичные меры профилактики коронавирусной инфекции.

Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Тюменской области, доцент кафедры гигиены, эпидемиологии ТюмГМУ Оксана Маркова.

"Пока нет массовой вакцинации, которая значительно повлияет на снижение заболеваемости, это главные способы защитить себя и близких. Многие привыкли жить рядом с коронавирусом, расслабились, но думать, что тебя это точно не коснется - самое большое заблуждение", - отметила она.

Также специалист развеяла миф о том, что использование перчаток не только бесполезно, но и вредно – якобы они только накапливают вирусы.

"Мы живем и работаем в условиях пандемии достаточно долго. Постоянно общаемся с коллегами, в том числе из инфекционных госпиталей. Все говорят, что именно маски и перчатки во многом помогают защититься там, где концентрация вируса особенно высокая. Не пренебрегайте простыми мерами - здоровье каждого сегодня зависит от его собственных усилий", - подчеркнула Оксана Маркова.

Евгения Шевцова