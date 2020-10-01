Эпидемиологи прогнозируют в ноябре высокие показатели заболеваемости COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая коронавирусная инфекция приносит очередные сюрпризы и неожиданности, поэтому сценарий развития событий предусмотреть очень сложно. Как будет протекать ноябрь - покажет время, но специалисты-эпидемиологи предполагают, что показатели заболеваемости будут достаточно высокими. Причина - COVID-19 такой же респираторный вирус, как и те, что каждый осенне-зимний сезон приводят к повышению количества заболевших.

Такое мнение выразила главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Тюменской области, доцент кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии ТюмГМУ Оксана Маркова.

"Любые инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, считаются неуправляемыми, но как только появляется вакцина - они становятся вакциноуправляемыми. Мы действительно можем снижать заболеваемость с помощью прививочной кампании. Пример этому - вакцинация против гриппа. Чем больше мы охватываем жителей, тем ниже показатели заболеваемости. Если вернуться на 15-20 лет назад и посмотреть, как население болело гриппом без массовой вакцинации, - это были очень высокие показатели", - рассказала Оксана Маркова. Она выразила надежду, что с выходом вакцины в массовое применение мы встроим в свою жизнь отношение к COVID-19 и сможем управлять этой инфекцией.

Эксперт подчеркнула, что вакцинопрофилактика надежнее, чем иммунитет, который вырабатывает организм человека в ответ на болезнь. Она напомнила, что коронавирус продолжает изучаться, и часть выводов можно будет подкрепить только спустя время.

"Никто не может сказать, насколько продолжителен и как вырабатывается иммунитет у каждого индивидуума. Люди, которые бессимптомно или в легкой форме перенесли инфекцию, могут иметь недостаточный иммунный ответ, чтобы противостоять следующему эпизоду заболевания. Тем более есть уже повторные случаи заболевания, то есть иммунитет неустойчивый и недостаточный", - отметила Оксана Маркова.

Что касается мутаций COVID-19 - они не сделают вакцину бесполезной, пояснила врач. Изменения, происходящие с вирусом, отслеживают специалисты, и на сегодняшний день они представляются некритическими, чтобы влиять на качество и эффективность вакцины.

"Россия - крупный лидер в производстве вакцинных препаратов. Мы имеем практически две вакцины, в отличие от других стран, и продолжаем лидерство в этом направлении", - сообщила эксперт.

Эпидемиолог призвала людей не расслабляться и не впадать в заблуждение касательно того, что их эта болезнь может обойти стороной. До сих пор в общественных местах не все соблюдают неспецифические меры профилактики, которые жизненно важны в сложившихся условиях. Пока нет массовой вакцинации, нужно научиться жить в таком формате: соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маску, тщательно мыть и обрабатывать антисептиком руки, отказываться от социальной активности. Здоровье каждого зависит от его собственных усилий, подчеркнула Оксана Маркова.

Дарья Казакова