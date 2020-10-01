Оперативный штаб соседской взаимопомощи открыли в Тюменской области

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение"

Оперативный штаб соседской взаимопомощи начал работать в Тюмени. 30 человек принимают звонки от пожилых тюменцев, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и тех, кто желает помочь одинокому соседу-пенсионеру. Волонтеры готовы обеспечить их лекарствами, продуктами питания и другим.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила автора проекта "Добро рядом 2.0", исполнительный директор Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ирина Богунова.

"Мы с сегодняшнего дня принимаем звонки от жителей Тюмени в первую очередь. Но если нам позвонят из районов, не откажем, окажем посильную поддержку в решении вопросов. Наши волонтеры сформируют базу данных. Мы создадим интерактивную карту Тюмени, по которой будет легче адресно оказывать помощь, и список с потребностями людей", - говорит она.

Оперативный штаб соседской взаимопомощи набирает добровольцев, которые помогут организаторам проекта "Добро рядом 2.0" в покупке и доставке лекарств, продуктов и прочего.

Пожилые тюменцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, или те, кто желает помочь одинокому престарелому соседу, могут обратиться в кол-центр штаба по телефону 8 (3452) 30-39-59 с 8 до 16 часов 30 минут или написать в чат мессенджера.

По словам Ирины Богуновой, они намерены охватить не менее 3 тыс. 500 пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, "Добро рядом 2.0" реализуется с использованием гранта президента РФ, предоставленного фондом президентских грантов. Подробности по телефону 8 (3452) 30-39-59 или на странице во ВКонтакте.

Анжела Лебедева