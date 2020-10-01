  • 26 октября 202026.10.2020понедельник
  • USD76,4667
    EUR90,4142
  • В Тюмени -1..1 С 8 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жительница Вагайского района родила на борту вертолета

Общество, 12:13 26 октября 2020

Фото областной больницы Тобольска | Фото областной больницы Тобольска

Роды на борту вертолета приняли медики Центра медицины катастроф у женщины из Вагайского района. Вертолет ЦМК приземлился в д. Осиновская в сложных погодных условиях при практически нулевой видимости, чтобы помочь беременной. У пациентки на 34 неделе открылось кровотечение, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Было решено экстренно эвакуировать роженицу в перинатальный центр Тобольска. К моменту прибытия вертолета фельдшер местного акушерского пункта подготовил пациентку к транспортировке. На борту ее уже ждали акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. Они были готовы оказать любую медицинскую помощь, которая потребуется, даже в условиях полета.

Схватки начались, как только вертолет взлетел. Врачи в экстремальных условиях помогли мальчику появиться на свет. Мама пообещала назвать сына Юрием в честь командира воздушного судна Юрия Чечулина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Вагайский район , санавиация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:35 26.10.2020В Ялуторовске открыли моногоспиталь для лечения пациентов с COVID-19
12:24 26.10.2020На окружном форуме "Союз" заводоуковских школьников учили блогингу и педагогике
12:13 26.10.2020Жительница Вагайского района родила на борту вертолета
11:51 26.10.2020В Тюмени появился полис для реабилитации после COVID-19