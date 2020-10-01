Жительница Вагайского района родила на борту вертолета

| Фото областной больницы Тобольска | Фото областной больницы Тобольска

Роды на борту вертолета приняли медики Центра медицины катастроф у женщины из Вагайского района. Вертолет ЦМК приземлился в д. Осиновская в сложных погодных условиях при практически нулевой видимости, чтобы помочь беременной. У пациентки на 34 неделе открылось кровотечение, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Было решено экстренно эвакуировать роженицу в перинатальный центр Тобольска. К моменту прибытия вертолета фельдшер местного акушерского пункта подготовил пациентку к транспортировке. На борту ее уже ждали акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра. Они были готовы оказать любую медицинскую помощь, которая потребуется, даже в условиях полета.

Схватки начались, как только вертолет взлетел. Врачи в экстремальных условиях помогли мальчику появиться на свет. Мама пообещала назвать сына Юрием в честь командира воздушного судна Юрия Чечулина.