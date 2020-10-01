Задачу равного доступа к медицине решали на форуме "ПроеКТОриЯ" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кейс "Организация работы медицинских служб и обеспечение доступа к медицине" решали участники Всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ" в Тюмени 26 октября. Региональный департамент образования и науки и Физико-математическая школа Тюменской области стали партнерами мероприятия по направлению "Медицина", пояснили организаторы.

Форум проходит в восьмой раз и уже зарекомендовал себя в качестве универсальной площадки, собирающей талантливых школьников, педагогов и представителей крупных госкорпораций со всей страны. На мероприятии представляют новые модели, апробируют инновационные методики профориентации юных россиян, позволяющие не только получить представление о наиболее востребованных и перспективных специальностях, но и построить индивидуальную траекторию достижения успеха.

Во время решения кейса участникам форума предстояло проанализировать, какие трудности в регионах России возникли при получении медицинской помощи в период пандемии и как можно с ними справиться, применив современные технологии. В первую очередь ребят попросили рассмотреть эту проблему на примере труднодоступных территорий страны. Над проектной задачей трудились дистанционные команды из Тюмени.

Помогли ребятам разобраться с актуальными для современной медицины вызовами российский ученый, кардиолог, академик РАН, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто и главный врач Федерального центра нейрохирургии, доктор медицинских наук, профессор, член Всемирной академии нейрохирургии Альберт Суфианов. Экспертом, который ознакомил участников форума с ключевыми компетенциями врачей в период пандемии, стал доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой детских болезней педиатрического факультета Тюменского государственного медицинского университета, врач-эндокринолог Елена Хамова.

"ПроеКТОриЯ", которая с 2013 года проводится по распоряжению президента РФ, в 2020 году проходит в цифровом формате. Часть аудитории сможет наблюдать за мероприятиями форума удаленно на портале "ПроеКТОриЯ" и в группе проекта ВКонтакте, а другая часть – 540 школьников – примет участие в работе дистанционных команд вместе с партнерами форума и попытается ответить на один из ключевых вопросов 2020 года: "Профессионал в новых условиях – это новый герой?".

Программа форума построена вокруг шести массовых профессий, требования к которым сейчас резко меняются: фармацевт, врач, учитель, работник культуры, IT-специалист, энергетик.

Дарья Казакова