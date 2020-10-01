Тюменцам рассказали, как с улиц исчезают сугробы
Технология зимней уборки в Тюмени включает два этапа, рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.
В первую очередь очищаются дороги с интенсивным трафиком, мосты и путепроводы. Особое внимание рабочие уделяют уборке снега и обработке территорий на автобусных остановках, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к соцучреждениям.
Перед снегопадом опасные участки дорог – путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки – обрабатывают противогололедными материалами, чтобы предотвратить скользкость.
В первые часы выпадения осадков снегоуборочная техника проводит патрульное прометание. Это предотвращает образование снежных накатов. При этом современные машины способны одновременно делать несколько дел: сгребать и собирать снег, подметать и при необходимости обрабатывать дорогу ПГМ.
Часто можно видеть, как снегоуборочные машины едут по улицам, выстроившись "лесенкой". Такая технология уборки эффективна и позволяет убирать сразу все полотно проезжей части, не давая появиться накату.
В течение трех часов после окончания осадков снег сметают с дорог к бордюрам.
Во второй этап уборки производят вывоз снега. В соответствии с ГОСТом Р 50597-2017 у дорожников на это есть 9 дней.
Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города".