Тюменцам рассказали, как с улиц исчезают сугробы

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Технология зимней уборки в Тюмени включает два этапа, рассказал председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

В первую очередь очищаются дороги с интенсивным трафиком, мосты и путепроводы. Особое внимание рабочие уделяют уборке снега и обработке территорий на автобусных остановках, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к соцучреждениям.

Перед снегопадом опасные участки дорог – путепроводы, съезды с мостов, спуски, подъемы и перекрестки – обрабатывают противогололедными материалами, чтобы предотвратить скользкость.

В первые часы выпадения осадков снегоуборочная техника проводит патрульное прометание. Это предотвращает образование снежных накатов. При этом современные машины способны одновременно делать несколько дел: сгребать и собирать снег, подметать и при необходимости обрабатывать дорогу ПГМ.

Часто можно видеть, как снегоуборочные машины едут по улицам, выстроившись "лесенкой". Такая технология уборки эффективна и позволяет убирать сразу все полотно проезжей части, не давая появиться накату.

В течение трех часов после окончания осадков снег сметают с дорог к бордюрам.

Во второй этап уборки производят вывоз снега. В соответствии с ГОСТом Р 50597-2017 у дорожников на это есть 9 дней.

Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал "Тюмень – наш дом" в раздел "Мониторинг уборки города".