Мошенник пытался выманить у тюменца 20 тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Житель Тюмени чуть не попался на уловки мошенников, пытаясь продать фитобочку. Сумма ущерба могла составить 20 тыс. рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД Тюмени.

Горожанин разместил на одном из сайтов объявление о продаже фитобочки. На объявление откликнулся покупатель из другого города. Для перевода оплаты покупатель попросил продиктовать номер банковской карты, а затем и пришедший в SMS код.

В последний момент тюменец понял, что его пытаются обмануть и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Попытка кражи с банковского счета". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.