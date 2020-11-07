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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

РЖД запустит 191 дополнительный поезд в новогодние праздники

Общество, 15:15 07 ноября 2020

РЖД | Фото: РЖД

191 дополнительный поезд будет курсировать в новогодние и рождественские праздники, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД. Они будут обслуживать самые популярные маршруты с 25 декабря по 10 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Новороссийск, Адлер, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Котлас, Смоленск, Брянск, Старый Оскол, Новозыбков, Тамбов, Белгород, Курск, Пензу, Саранск, Чебоксары, Казань, Ижевск, Киров, Саратов, Самару, Тольятти, Уфу, Челябинск, Орск и другие города.

Из Северной столицы дополнительные рейсы запланированы в Москву, Анапу, Новороссийск, Мурманск, Архангельск, Ярославль, Воронеж, Курск, Киров, Казань, Ижевск, Екатеринбург.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу Хутор, из Адлера в Кисловодск, из Ярославля в Мурманск.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января. В случае роста спроса на ряде направлений холдинг РЖД может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте РЖД и с помощью мобильного приложения.

Отметим, что в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку.

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