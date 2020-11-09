Диетолог назвала важные витамины для надежной защиты от вирусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Витамины, биологически активные добавки, поливитаминные комплексы могут быть важным подспорьем, помощью организму для поддержания на должном уровне иммунной системы, сказала главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева.

"Если питание человека было сбалансировано, то обеспеченность его организма витаминами, минералами будет максимальной, - отметила она. – Но если какой-то дефицит есть у человека, существует исходно и он вошел в эту ситуацию пандемии с повышенным риском, то ему нужно себе помогать. И вот нашими помощниками и будут являться биологически активные добавки, поливитаминные комплексы, которые также указаны в рекомендациях института питания. Это тот же витамин D3, цинк, омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В".

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России академик РАН Евгений Шляхто заявил, что дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития коронавирусной инфекции — как среднетяжелого, так и тяжелого течения заболевания. Восполнять дефицит витамина можно в виде таблеток или капель. Кроме того, есть множество продуктов питания, которые содержат витамин D в большом количестве: жир морских рыб, яичный желток, молочная продукция.