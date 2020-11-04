Более 300 детей родились в тюменском моногоспитале за полгода

perinatal-center.prо perinatal-center.prо

371 малыш появился на свет в моноинфекционном госпитале на базе Перинатального центра на ул. Энергетиков в Тюмени.

Первых пациенток здесь приняли 21 апреля. За полгода медпомощь получили 649 беременных женщин с коронавирусом и пневмонией, сообщает региональный оперштаб.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, многие женщины лечатся амбулаторно, но как только возникают малейшие отклонения, их переводят в госпиталь. Здесь же принимают роды у пациенток с ОРВИ. Всего в учреждении прошли лечение более 650 женщин, 370 из них выздоровели, 87 остаются под стационарным наблюдением медиков.

По словам специалистов, у беременных и рожениц с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на фоне относительно стабильного течения заболевания. За время работы моногоспиталя в отделении реанимации и интенсивной терапии прошла лечение 101 беременная и родившая женщина.

За все время отмечен один летальный случай. В октябре 37-летняя женщина родила здорового ребенка, но на следующий день на фоне тотальной пневмонии у нее развилась дыхательная недостаточность. Несмотря на усилия медиков и многократные реанимационные мероприятия, пациентка скончалась. Точную причину смерти устанавливает экспертиза.

Беременные входят в группу риска по коронавирусу в связи с физиологическими изменениями в иммунной и сердечно-легочной системе. Врачи рекомендуют им максимально соблюдать профилактические меры и быть внимательными к своему здоровью.